Футболисты сборной Эстонии намерены дать бой сборной Бельгии

Сборная Эстонии по футболу начала подготовку к двум ближайшим матчам. Уже в эту пятницу состоится важнейшая битва против сборной Бельгии, передает "Актуальная камера".

На тренировочный сбор перед матчами с Бельгией и Латвией наставник команды Мартин Рейм пригласил 25 футболистов. У нескольких игроков есть микротравмы, а Константин Васильев, который накануне помог своей "Ягелонии" занять второе место в польской Экстракласе, присоединится к команде завтра. Ещё одна проблема - разное физическое состояние футболистов.

"Очень много нападающих, у которых сезон закончился пару недель назад. И мы не знаем, в какой они сейчас форме. За эти пару дней тренировок, мы должны определить, кто в какой форме", - рассказал главный тренер сборной Эстонии Мартин Рейм.

Несмотря на разгромное поражение в матче первого круга отборочного турнира в Бельгии, дома сборная Эстонии настраивается победить одну из самых сильных на сегодня сборных мира.

"Конечно, мы строим план игры так, чтобы выиграть", - сказал Мартин Рейм.

Отборочный матч чемпионата мира с Бельгией состоится 9 июня в Таллинне. А через три дня команда Рейма в принципиальном товарищеском поединке встретится в Риге с Латвией. Оба матча будут показаны на канале ETV+ в прямом эфире.