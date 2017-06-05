Погода на текущей неделе будет неустойчивой

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Рассказывает синоптик Валентина Юдакова.
Рассказывает синоптик Валентина Юдакова.
Экспертная комиссия Эстонского института судебной медицины считает, что Эдгар Сависаар, несмотря на состояние своего здоровья, может принимать участие в судебных заседаниях и в случае признания его виновным, отбывать и наказание. Суд над Сависааром начинается 12 июня.
Использующая бренд Nordica государственная авиакомпания Nordic Aviation Group в мае в сотрудничестве с LOT обслужила 51 000 пассажиров, что, по подсчетам BNS, на 61,8 процента больше, чем в мае прошлого года.
Дворник идет в Рийгикогу, свободники жарят уток, Эргма и Лауристин удивляют, команда Ратаса громит всех подряд в баскетбол, и теперь у нас два президента по фамилии Кальюлайд - читайте полусерьезный обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.