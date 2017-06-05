Полиция назвала имена исполнителей терактов в Лондоне

Полиция Лондона назвала имена двух из трех террористов, участвовавших в нападении, которое было совершено в субботу в центре британской столицы.

По информации Скотленд-Ярда, исполнителями теракта были Рашид Редван и Хурам Батт. Об этом сообщил Скотленд- Ярд. Имя третьего террориста устанавливается, передает ТАСС.

"27-летний Хурам Шазад Батт являлся подданным Великобритании, родившимся в Пакистане. 30-летний Рашид Редван, родившийся 31 июля 1986 года, как утверждается, был либо марокканцем, либо ливийцем. Он также выдавал себя за Рашида Эльхдара, родившегося 31 июля 1991 года", - говорится в коммюнике.

Хурам Батт ранее попадал в поле зрения полиции и службы британской контрразведки МИ-5, в то время как Рашид Редван был неизвестен властям.

Поздно вечером 3 июня трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста в британской столице; затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. По последним данным, в результате терактов семь человек погибли, 48 человек госпитализированы. Нападавшие были ликвидированы полицией.

В рамках расследования терактов были задержаны 12 человек.