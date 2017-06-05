Президентом Эстонского паралимпийского комитета избрана Моника Хауканымм

В состав исполнительного комитета также вошли Алар Ыйге, Аре Эллер, Рейн Лойк, Керсти Аасметс, Кирти Педак, Тоомас Каземаа, Тоомас Сепп и Рауль Уук-Ареда, сообщили BNS из ЭПК.

По словам Хауканымм, новый исполнительный комитет поставил себе ряд важных целей, к которым следует уверенно и заметно двигаться.

"Например, нужно существенно больше вкладываться в поддержку мобильности и повышение информированности, потому что это единственный способ добиться того, чтобы у нас было больше спортсменов высокого уровня, - сказала она. - Разумеется, невозможно игнорировать и проблемы финансирования. Параспорт нуждается в гораздо большем внимании со стороны государства, посредством оздоровительного спорта и спорта высокого уровня можно существенно сэкономить государственные средства в других сферах, будь то образование, здравоохранение или уход. Осмысленная, целенаправленная и ориентированная на успех деятельность помогает всем".