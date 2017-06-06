Со вторника начинается ремонт на Вабаыхумуузеуми теэ

На участке Вабаыхумуузеуми теэ от Палдиского шоссе до улицы Мыйза со вторника начинаются строительные работы, и улица будет закрыта для движения транспорта.

Проезд будет разрешен только автотранспорту местных жителей, сообщили во вторник, 6 июня, радионовости ERR.

В ходе работ на Вабаыхумуузеуми теэ будут приведены в порядок проезжая часть и дорожка для велосипедистов и пешеходов, а также построена новая парковка на 48 мест.

На проезжей части будут установлены "лежачие полицейские", а на пешеходных переходах — островки безопасности.

Ремонтные работы должны завершиться до начала нового учебного года.