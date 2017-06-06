Британская полиция отпустила всех задержанных по делу о теракте в Лондоне

12 человек, задержанных в ходе расследования субботнего теракта в Лондоне, были отпущены на свободу без предъявления обвинений.

Об этом во вторник, 6 июня, сообщил Скотленд-Ярд, передает Русская служба Би-би-си.

Все задержанные проживали в лондонском районе Баркинг. Именно там жили двое нападавших, имена которых ранее обнародовала полиция.

По данным Скотленд-Ярда, в нападении 3 июня принимали участие 27-летний Хурам Шазад Батт и 30-летний Рашид Редуан. Имя третьего нападавшего пока не называется.

По предварительным данным, Хурам Батт является выходцем из Пакистана. Раньше работал в лондонском метро и уже попадал в поле зрения полиции.

Рашид Редуан, по данным полиции, имеет марокканско-ливийские корни. Он работал поваром и до этого не был известен спецслужбам. Редуан был женат на британке и некоторое время прожил в Ирландии.

Поздно вечером 3 июня трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста в британской столице. Затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. По последним данным, в результате терактов семь человек погибли, 48 человек получили ранения, в том числе тяжелые. На вечер понедельника 18 пострадавших оставались в критическом состоянии.