Жителей Кристийне будут тренировать скандинавской ходьбе

С 7 июня в парке Лёвенру в столичном районе Кристийне начинается традиционная серия тренировок на свежем воздухе, на которых каждую среду всем желающим предлагается сделать разминку и потренироваться в скандинавской ходьбе под руководством опытного инструктора.

Тренировки будут проводиться каждую среду в 12:00 с 7 июня по 27 сентября в парке Лёвенру, сообщила управа Кристийне.

Продолжительность тренировки – примерно час; она включает в себя скандинавскую ходьбу в парке, а также упражнения на растяжку, сгибания и разгибания.

По словам старейшины Кристийне Вадима Белобровцева, в предыдущие годы мероприятие помогал проводить Таллиннский департамент социальной помощи и здравоохранения, но в этом году районная управа организует тренировки самостоятельно. "Никаких возрастных ограничений у этого мероприятия нет, но при составлении плана тренировок учитывалось, чтобы они, в первую очередь, подходили более пожилым людям", - сказал Белобровцев.

Тренировки в парке Лёвенру уже несколько лет проводит инструктор Алийс Сарапик.