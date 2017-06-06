Опрос: большинство граждан Эстонии считают экологию важнее экономического роста

По мнению 62% граждан Эстонии, эстонское общество должно активнее бороться с глобальными экологическими проблемами, такими как изменение климата, при этом защиту окружающей среды большинство считают более важным приоритетом, даже если такие меры ведут к потере рабочих мест и ограничению темпов экономического роста.

Такие данные приводятся во вторник в опросе общественного мнения, проведенного социологической фирмой Turu-uuringute AS по заказу MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut.

Лишь 28% респондентов не согласились с утверждением, что эстонскому обществу нужно больше бороться с потеплением климата, а 10% затруднились ответить на этот вопрос.

"Решение США выйти из Парижского соглашения по климату снова активизировало в Эстонии дискуссию о потеплении климата и роли человека в этом. Хотя в СМИ и соцсетях звучат разные мнения, результаты опроса показывают, что большинство граждан Эстонии мыслят экологично и считают, что с потеплением климата надо бороться", - сказал аналитик НКО Ühiskonnauuringute Instituut Арт Йохансон.

Кроме того, 70% респондентов отдают предпочтение защите экологии, даже если такая защита несколько замедляет экономический рост и ведет к потере рабочих мест. "Если же задать людям вопрос, следует ли отдавать приоритет экономическому росту и новым рабочим местам, даже если это причиняет определенный ущерб окружающей среде, то с этим соглашаются 35%, т. е. очевидное меньшинство", - добавил Йохансон.

Также выяснилось, что 84% респондентов поддерживают дополнительные инвестиции в возобновляемую энергию, хотя лишь 24% поддерживают отказ от сланцевой энергетики. "По всей вероятности, люди осознают, что развитие возобновляемой энергии имеет важное значение, но только за счет этого сегодня невозможно покрыть потребности Эстонии", - пояснил Йохансон.

В рамках исследования, проведение которого было заказано в январе текущего года, были опрошены 795 граждан Эстонии в возрасте от 18 лет.