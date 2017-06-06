Сависаар: я еще надолго останусь в политике

Обвиняемый в коррупции экс-председатель Центристской партии и мэр Таллинна Эдгар Сависаар прокомментировал решение экспертной комиссии, согласно которой состояние здоровья позволяет ему участвовать в судебном процессе, отметив, что он еще надолго останется в политике.

"Четыре эксперта (три паталогоанатома — Илона Дриккит, Марика Вяли и Хелди Казе, и один кардиолог — Маргус Вийгимаа) решили, что я достаточно здоровый человек. Практически здоровый мужчина! Мне осталось только спросить у экспертов, продержусь ли я в политике и как долго? Исходя из критериев экспертов, я останусь в политике еще надолго", - написал Сависаар в понедельник вечером в соцсети Facebook.

По его словам, судебный процесс только в первой инстанции продлится более двух лет.

"Я знаю, что решения эстонских судов в 98% случаев выносятся в пользу прокуратуры. Но Каур Кендер доказал, что можно попасть и в (остальные) 2%. Это дает мне надежду", - добавил Сависаар, поставив в публикации точку энергичным "иду на фронт!".

Заключение экспертной комиссии

Экспертная комиссия Эстонского института судебной медицины в понедельник направила в суд свое заключение, согласно которому Эдгар Сависаар, несмотря на состояние здоровья, способен принимать участие в судебных заседаниях, а в случае признания его виновным, отбывать и наказание.

В связи с этим Харьюский уездный суд отказался удовлетворить ходатайство адвоката Сависаара о прекращении судебного процесса в связи с состоянием здоровья подсудимого.

Эксперты считают, что во время судебных слушаний Сависаару должно быть гарантировано оказание неотложной медицинской помощи, в том числе присутствие врача во время судебных заседаний, также заслушивание его показаний на суде должно происходить в течение короткого периода времени.

Адвокат Сависаара Оливер Няэс представил ходатайство о прекращении уголовного дела на предварительном слушании 21 марта.

Адвокат также представил суду данные о здоровье своего подзащитного и заключение четырех врачей. Суд решил, что, хотя специалисты заявили, что судебное делопроизводство может быть связано с существенными рисками для здоровья Сависаара, часть их не обязательно осуществится.

Суд в понедельник не удовлетворил и второе ходатайство адвоката Сависаара — прекратить уголовное делопроизводство в связи с истечением разумного срока делопроизводства.

Госпрокуратура предъявила обвинения в коррупции отстраненному судом от должности мэра Таллинна Эдгару Сависаару, председателю горсобрания Калеву Калло, бывшему советнику горуправы Прийту Кутсеру, НКО Центристская партия Эстонии и пятерым предпринимателям: Александру Кофкину, Велло Кунману, Виллу Рейльяну, Хиллару Тедеру и Айвару Туулбергу. Остальные обвиняемые были отданы под суд в апреле.

Процесс над Эдгаром Сависааром начнется в Харьюском уездном суде 12 июня.