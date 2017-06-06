В Маарду прошел парад детских колясок

В минувшую субботу в Маарду прошел парад детских транспортных средств. В основном по улицам города прошли десятки красочно украшенных колясок.

Необычное мероприятие собрало на главную улицу города не один десяток красочно украшенных колясок, велосипедов и машинок. Отсутствие фантазийно украшенного детского транспорта не являлось препятствием к участию в параде, и к красочному шествию присоединились многие родители с детьми, сообщила Маардуская управа.

Титул самого важного детского транспортного средства города достался новорожденным близнецам Ариадне и Софии Курчаковым. Самым сказочным транспортом были признаны коляски Софии Даниловой и Эльзы Остапчук. Звание обладателя самой сверкающей коляски досталось Инессе и Игорю Хокконеным. Особым призом за самую интересную кукольную коляску была награждена Анна Мария Леденко. Жюри конкурса отметило также и самый смелый полет фантазии и наградили в этой категории коляски Ульяны Виктории Леденко, Валерии Козыревой и Эрика Крехова.