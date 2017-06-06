Число туристов в эстонских гостиницах в апреле выросло на 14%

В апреле текущего года в предприятиях гостиничного сектора Эстонии останавливались 257 000 внутренних и иностранных туристов, что на 14% превышает аналогичный показатель прошлого года.

Об этом во вторник, 6 июня, сообщил Департамент статистики Эстонии.

В сообщении отмечается, что число иностранных туристов выросло на 12% до 157 000 человек, а внутренних — на 16% до 100 000 человек.

Две трети иностранных туристов приезжали в Эстонию из соседних государств: 77 000 из Финляндии, 16 000 из России и 13 000 из Латвии.

По сравнению с апрелем прошлого года, турпоток из соседних государств вырос на 12%, при этом больше туристов приезжали также из Швеции, Германии и Литвы.

Турпоток из Азии вырос на 15%.

44 000 иностранных туристов останавливались за пределами Таллинна, из них около трети — в Пярну, а четверть — в Тарту.

Гостиницы Ида-Вирумаа приняли 4% иностранных туристов.

Внутренние туристы составили 39% от общего турпотока, из них 62% приезжали с целью отдыха, а 26% — по работе.

Рост внутреннего туризма отмечается в большинстве уездов Эстонии. В апреле этого года в Эстонии действовали 972 предприятия гостиничного сектора. Заполняемость номеров составила 45%, койкомест — 35%.

Средняя цена гостиничного номера в апреле составила 37 евро в сутки, что на три евро больше, чем год назад.