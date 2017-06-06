Австралийская полиция расценила как теракт захват заложницы в Мельбурне

Полиция Австралии заявила, что рассматривает как террористический акт инцидент с захватом заложницы в Мельбурне, в результате которого в перестрелке с преступником пострадали трое полицейских, а сам нападавший был убит. Ответственность за это нападение взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство" (ИГ), но полиция пока не подтверждает иностранные связи нападавшего.

Об этом во вторник, 6 июня, сообщила Русская служба Би-би-си.

В понедельник жители пригорода Мельбурна вызвали полицию, сообщив о звуке взрыва в одном из соседних зданий. Прибывшие полицейские обнаружили в холле здания тело убитого мужчины. Другой мужчина, идентифицированный как 29-летний Якуб Хайре, удерживал женщину в одной из квартир.

В результате завязавшейся перестрелки пострадали трое полицейских, а нападавший был убит. Заложница не пострадала.

Хайре успел позвонить в местную телекомпанию и заявил, что действует от имени экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ), которая позже взяла на себя ответственность за это нападение. По словам полиции, пока нет данных, что нападавший действовал по приказу из-за рубежа, и не ясно, было ли нападение спланировано заранее.

Также сообщается, что Хайре имеет обширное уголовное прошлое. В 2009 году он был оправдан по делу о планировании нападения на армейские казармы в Сиднее, а в прошлом году его досрочно освободили из тюрьмы, где он отбывал наказание за уголовное преступление.

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл заявил, что система условно-досрочного освобождения осужденных будет подвергнута пересмотру в связи с этим нападением.