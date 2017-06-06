Активист из Башкирии попросил политическое убежище в Эстонии

Как стало известно радиостанции "Эхо Москвы", в мае этого года член регионального политсовета Открытой России Константин Чадлин покинул страну и запросил политическое убежище в Эстонии.

По времени это совпало с передачей в суд уголовного дела о крупном мошенничестве. Чадлина обвинили в организации преступной группировки. Которая, как считает следствие, похищала деньги у граждан через продажу подержанных автомобилей. Примечательно, что дело было возбуждено два года назад, когда Константин Чадлин был активным членом Молодой гвардии Единой России. Тогда активист отрицал обвинения, называя их недоразумением. Расследование дела временно приостанавливалось, его возобновили летом прошлого года. А осенью Константин Чадлин заявил, что выходит из Молодой гвардии и вступает в движение Открытая Россия.

По данным адвоката Константина Чадлина, член Открытой России в настоящее время находится в центре беженцев в Эстонии. Коммерсант пишет, что он покинул страну по консульским документам, так как у него нет загранпаспорта.

13 июня суд Уфы примет решение, рассматривать ли дело заочно или объявлять Константина Чадлина в розыск.