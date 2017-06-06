СМИ: активист из Башкирии попросил политическое убежище в Эстонии

Бывший координатор проектов отделения Молодой гвардии Единой России в Башкортостане, ныне член Открытой России, Константин Чадлин запросил политическое убежище в Эстонии. Департамент полиции и погранохраны Эстонии не подверждает и не опровергает эту информацию.

Как стало известно радиостанции "Эхо Москвы", в мае этого года член регионального политсовета Открытой России Константин Чадлин покинул страну и запросил политическое убежище в Эстонии.

По времени это совпало с передачей в суд уголовного дела о крупном мошенничестве. Чадлина обвинили в организации преступной группировки. Которая, как считает следствие, похищала деньги у граждан через продажу подержанных автомобилей. Примечательно, что дело было возбуждено два года назад, когда Константин Чадлин был активным членом Молодой гвардии Единой России. Тогда активист отрицал обвинения, называя их недоразумением. Расследование дела временно приостанавливалось, его возобновили летом прошлого года. А осенью Константин Чадлин заявил, что выходит из Молодой гвардии и вступает в движение Открытая Россия.

По данным адвоката Константина Чадлина, член Открытой России в настоящее время находится в центре беженцев в Эстонии. Коммерсант пишет, что он покинул страну по консульским документам, так как у него нет загранпаспорта.

13 июня суд Уфы примет решение, рассматривать ли дело заочно или объявлять Константина Чадлина в розыск.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан не подтвердила для rus.err.ee, но и не опровергла информацию о том, что Константин Чадлин просит в Эстонии политического убежища.

"В соответствии со статьей 13 Закона о предоставлении международной защиты иностранцам ("Защита информации в производстве по ходатайству о предоставлении международной защиты и в производстве по предоставлению временной защиты"), такая информация не подлежит передаче третьим лицам", - был ответ представителя полиции.