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Россия заблокировала часть взноса в ПАСЕ в размере 11 млн евро ({{commentsTotal}})

Зал заседаний ПАСЕ.
Зал заседаний ПАСЕ. Автор: Scanpix/AFP
За рубежом
За рубежом

Россия заблокировала на треть свой взнос в Совет Европы, предназначенный для финансирования его Парламентской ассамблеи (ПАСЕ).

Об этом сообщил во вторник журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, уточнив, что заблокированная сумма составляет около 11 млн евро, передает ТАСС.

"Заблокировали перечисление. И (председатель Совета Федерации) Валентина Ивановна (Матвиенко) сказала об этом, и (глава МИД Сергей) Лавров, и мы об этом говорили - треть заблокировали", - сказал он.

"Финансирование в течение года идет по этапам, и треть, оставшаяся на конец года не перечисляется, и все, - это почти 11 млн евро", - уточнил Володин. Ранее в интервью ТАСС Матвиенко сообщала, что МИД РФ работает над соответствующими юридическими вопросами по сокращению взноса РФ в ПАСЕ.

Как отмечает портал lenta.ru, ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов, комментируя информацию о возможном сокращении взносов в ПАСЕ, заявил, что ассигнования в ПАСЕ идут в пакете с другими платежами в Совет Европы, и их нельзя разделить. В случае неуплаты Российской Федерацией взноса встал бы вопрос о выходе страны из этой организации, что не отвечает интересам Москвы, пояснил сенатор.

Россия является одним из пяти основных плательщиков Совета Европы. Взнос в СЕ в данный момент неделим и представляет собой общий взнос в ПАСЕ, Комитет министров, Конгресс местных и региональных властей, а также Европейский суд по правам человека; сумма составляет около 40 млн евро.

Ранее РФ заплатила взносы в Совет Европы, в том числе за 2017 год (выплачивались в 2016 году), в полном объеме.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за конфликта на Украине и присоединения Крыма к РФ. В настоящее время Россия лишена права голоса, а также участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссиях по наблюдению за выборами на пространстве СЕ. В ответ РФ заявила, что приостанавливает свое участие в деятельности ПАСЕ вплоть до конца 2015 года. В январе 2016 года делегация РФ отказалась подавать заявку на подтверждение полномочий на 2016 год.

В начале текущего года председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия продолжит тесное сотрудничество с ПАСЕ, но в 2017 году участвовать в ее пленарных заседаниях и работе комитетов не будет.

Редактор: Андрей Крашевский

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