Россия заблокировала часть взноса в ПАСЕ в размере 11 млн евро

Об этом сообщил во вторник журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, уточнив, что заблокированная сумма составляет около 11 млн евро, передает ТАСС.

"Заблокировали перечисление. И (председатель Совета Федерации) Валентина Ивановна (Матвиенко) сказала об этом, и (глава МИД Сергей) Лавров, и мы об этом говорили - треть заблокировали", - сказал он.

"Финансирование в течение года идет по этапам, и треть, оставшаяся на конец года не перечисляется, и все, - это почти 11 млн евро", - уточнил Володин. Ранее в интервью ТАСС Матвиенко сообщала, что МИД РФ работает над соответствующими юридическими вопросами по сокращению взноса РФ в ПАСЕ.

Как отмечает портал lenta.ru, ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов, комментируя информацию о возможном сокращении взносов в ПАСЕ, заявил, что ассигнования в ПАСЕ идут в пакете с другими платежами в Совет Европы, и их нельзя разделить. В случае неуплаты Российской Федерацией взноса встал бы вопрос о выходе страны из этой организации, что не отвечает интересам Москвы, пояснил сенатор.

Россия является одним из пяти основных плательщиков Совета Европы. Взнос в СЕ в данный момент неделим и представляет собой общий взнос в ПАСЕ, Комитет министров, Конгресс местных и региональных властей, а также Европейский суд по правам человека; сумма составляет около 40 млн евро.

Ранее РФ заплатила взносы в Совет Европы, в том числе за 2017 год (выплачивались в 2016 году), в полном объеме.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за конфликта на Украине и присоединения Крыма к РФ. В настоящее время Россия лишена права голоса, а также участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссиях по наблюдению за выборами на пространстве СЕ. В ответ РФ заявила, что приостанавливает свое участие в деятельности ПАСЕ вплоть до конца 2015 года. В январе 2016 года делегация РФ отказалась подавать заявку на подтверждение полномочий на 2016 год.

В начале текущего года председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия продолжит тесное сотрудничество с ПАСЕ, но в 2017 году участвовать в ее пленарных заседаниях и работе комитетов не будет.