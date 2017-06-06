В учениях Saber Strike примут участие стратегические бомбардировщики США

В начавшихся на этой неделе в Эстонии многонациональных военных учениях Saber Strike будут принимать участие базирующиеся сейчас на авиабазе Эмари американские боевые и военно-транспортные вертолеты Black Hawk, Pave Hawk, Apache и Chinook, а также многофункциональные истребители F-16 и стратегические бомбардировщики B-1 и B-52, которые прибудут для участия в маневрах на центральном полигоне.

Об этом во вторник, 6 июня, сообщил Генштаб Сил обороны Эстонии.

"Одна из основных задач начавшихся учений — интегрировать в единое целое летающие на большой высоте самолеты и летающие на низкой высоте вертолеты с наземными подразделениями. Важную роль в достижении этого единства играют тактические корректировщики огня эстонских ВВС в составе наземных подразделений и офицеры связи в штабах", - сказал командующий авиабазой Эмари подполковник Юлар Лыхмус.

Действия боевой авиации будет продолжаться в воздушном пространстве Эстонии до 16 июня. В ежегодно проводящихся на территории Балтийских стран и Польши учениях сухопутных сил США в Европе впервые примут участие все находящиеся в регионе тактические группы НАТО. В Эстонии в учениях Saber Strike примут участие разведывательный батальон Сил обороны, а также военнослужащие Великобритании, США, Дании, Франции и Финляндии.

Ведущим государством в проведении маневров в этом году является Латвия, где размещен главный штаб учений. Два десятка подразделений союзников и партнеров НАТО распределяются на время учений по трем Балтийским странам и Польше. В Эстонии учения сосредоточатся на центральном полигоне Сил обороны, в Тапа, а также на авиабазе Эмари под Таллинном.