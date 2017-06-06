Прогноз погоды: во вторник и среду в Эстонии будет тепло ({{commentsTotal}})
С прогнозом синоптик Надежда Павлова
С прогнозом синоптик Надежда Павлова
Есть ли место в эстонской политике пресс-сообщениям на русском языке? Министр сельской жизни Тармо Тамм отвечал в Рийгикогу на депутатский запрос от консерваторов. Последние убеждены, что госучреждения обязаны выдавать информацию исключительно на эстонском языке и тем самым обеспечить сохранность государственного языка, передает "Актуальная камера".
На пункте пропуска в Лухамаа таможенники обнаружили в автомобиле с латвийскими регистрационными номерами 1356 пачек сигарет с белорусскими акцизными марками.
Дворник идет в Рийгикогу, свободники жарят уток, Эргма и Лауристин удивляют, команда Ратаса громит всех подряд в баскетбол, и теперь у нас два президента по фамилии Кальюлайд - читайте полусерьезный обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.