Число жертв теракта в Афганистане превысило 150 человек

В результате взрыва заминированной автоцистерны в Кабуле 31 мая погибли более 150 человек.

Об этом во вторник, 6 июня, сообщил президент Афганистана Ашраф Гани, передает Reuters.

Терактов с таким количеством жертв в Кабуле не было с 2001 года.

Ранее число жертв официально оценивалось примерно в 90 человек, число раненых — более 460.

Теракт в Кабуле произошел утром 31 мая. Заминированная автоцистерна была подорвана на КПП, ведущем в дипломатический квартал столицы. По данным СМИ, террористы использовали около 1,5 тонны взрывчатки, сообщает ТАСС. По словам Гани, взрывчатка была армейского образца.

Взрывной волной искорежило более 50 автомобилей, полностью или частично разрушены близлежащие строения, нанесен ущерб зданиям дипломатических представительств ряда государств.

Все погибшие были афганцами, в том числе 13 полицейских, которые не дали цистерне въехать на территорию укрепленного дипломатического квартала.

2 июня в Кабуле прошла акция протеста против неспособности властей обеспечить безопасность, в ходе которой в столкновениях с полицией погибли несколько протестующих. Кроме того, свыше десяти человек погибли на следующий день при нападении террористов-смертников на похоронах одной из жертв столкновений с полицией.

Ответственность за теракт 31 мая взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", но власти Афганистана заявили, что теракт был спланирован группировкой "Сеть Хаккани" при координации с Пакистанской межведомственной разведкой.

Движение "Талибан" отвергло свою причастность к терактам в Кабуле 31 мая и 3 июня.