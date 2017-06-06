Миксер поздравил Черногорию со вступлением в НАТО

"С присоединением Черногории НАТО присутствует на всем побережье Адриатического моря, в дополнение к Греции, Албании и Хорватии, - сказал Миксер. - Присоединение Черногории укрепит стабильность и безопасность на Западных Балканах, которая, в свою очередь, поддерживает безопасность как НАТО, так и всей Европы".

По словам Миксера, Эстония последовательно поддерживала присоединение Черногории как к НАТО, так и к ЕС. "У каждого государства есть право выбирать свой стратегический путь и международные альянсы, в которые входить, без вмешательства какого-либо третьего государства. Присоединение к НАТО — исторический шаг, основанием которого является стратегический выбор Черногории и проведенные государством основательные реформы", - сказал он.

Министр иностранных дел Эстонии добавил, что политика "открытых дверей" НАТО вместе с политикой расширения ЕС по-прежнему остается локомотивом реформ.

Как сообщалось ранее, вступлении Черногории в Североатлантический альянс раскололо как политическую элиту, так и общество в этой маленькой балканской стране. На итоговом заседании парламента, которое приняло это решение, присутствовало чуть более половины депутатов, а оппозиция проводила в это время акцию протеста. По данным социологических опросов, среди жителей Черногории противников вступления в НАТО даже немного больше, чем сторонников. Тем не менее глава правительства Черногории Душко Маркович заявил о принятии "исторического решения".

Черногория стала полноправным членом НАТО 5 июня после представления документов о вступлении в альянс Сенату Конгресса США. Флаг Черногории будет поднят у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе 7 июня.

Рийгикогу ратифицировал вступление Черногории в НАТО в октябре прошлого года. После вступления Черногории членами альянса являются 29 государств.