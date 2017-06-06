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Госсекретарь США подтвердил поручение Трампа наладить отношения с Россией ({{commentsTotal}})

Рекс Тиллерсон.
Рекс Тиллерсон. Автор: AFP/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил во вторник в ходе визита в Новую Зеландию, что президент Дональд Трамп дал ему задание нормализовать отношения с Россией и восстановить доверие между Вашингтоном и Москвой.

Об этом Тиллерсон заявил журналистам после встречи с премьер-министром Новой Зеландии Биллом Инглишем 6 июня.

"Президент ясно заявил мне: не позволяй тому, что происходит здесь (в США — ред.) в политической сфере, мешать вести работу, которую нужно сделать в отношениях (с Россией — ред.), и он вполне ясно сказал мне, что мы можем добиться прогресса", - цитирует Тиллерсона агентство Reuters.

Госсекретарь признал, что отношения между США и Россией в настоящий момент находятся на низком уровне, передает Интерфакс.

Редактор: Андрей Крашевский

трамптиллерсонотношения россии и сша


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