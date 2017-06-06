ERR открыл русскую версию портала к столетию Эстонской Республики ev100.err.ee

Этот спецпроект предлагает обзор связанных с рождением ЭР событий как столетней давности, так и приуроченных к юбилею, который будет отмечаться в 2018 году.

Мультимедийный портал предлагает вам заглянуть в прошлое при помощи интерактивного календаря и исторических видеоклипов, узнать, какие юбилейные мероприятия будут проходить в ближайшие пару лет неподалеку от дома, а также, к примеру, какие подарки заготовил стране отечественный кинематограф.

Портал будет постоянно пополняться новым контентом.

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