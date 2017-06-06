Инструктор по гироскутеру: самое опасное — падать навзничь

Все большую популярность набирает такое современное средство передвижения, как гироскутер. По словам инструктора по гироскутеру Андрейса Русиновских, несмотря на кажущуюся легкость управления, во время езды все тело постоянно находится в напряжении, ну а если батарея разрядится на полпути до дома, то дотащить транспортное средство обратно — и вовсе задача не из легких.

Инструктор подчеркивает, что при езде на гироскутере не стоит пренебрегать правилами безопасности, а тем более отправлять детей кататься на нем самостоятельно.

Русиновских также не советует запрыгивать на гироскутер, а вместо этого аккуратно заходить с одной ноги.

"Самое популярное — это падать назад головой и очень больно. Поэтому вообще не рекомендую на нем прыгать, кроме того, ездить на нем лучше в шлеме, жесткой куртке или налокотниках. А если уже понесло, то лучше падать вперед, а не назад", - посоветовал он в интервью для передачи "Великолепная четверка" на "Радио 4"

По словам инструктора, существует большое количество разных моделей этого новомодного транспортного средства — некоторые из них могут развивать скорость до 25 км/ч. При этом он отметил, что выбрать хорошую модель из всего ассортимента очень сложно, и даже в интернете необходимой информации очень мало.

"Все гироскутеры визуально одинаковые и в основном собраны в Китае, при этом фирмы совершенно разные. Тем не менее фабрики бывают разные и батареи — тоже разные. Надо смотреть характеристики, и если это возможно, то немного поездить до совершения покупки", - посоветовал Русиновских.

Инструктор отметил, что размер гироскутера не имеет значения, важно то, какой вес он выдерживает. Также Русиновских подчеркнул, что транспортное средство тяжело едет по траве и по маленьким кочкам.

"Чтобы было легче заезжать на бордюры, лучше покупать гироскутер с большими колесами, хотя он, как правило, и дороже", - добавил он.

Батареи могут воспламеняться

Инструктор подчеркнул, что очень важно следить за состоянием батареи.

"Если вы видите, что батарея вытворяет что-то странное, то обязательно ее замените. Она не так дорого стоит и сделать это нужно обязательно, потому что батареи могут воспламеняться", - предостерег специалист.

Русиновских отметил, что несмотря на видимою простоту использования, для того, чтобы удержаться на гироскутере, все же необходимо приложить некоторые усилия.

"Тело находится в постоянном напряжении. А взрослым людям, как правило, на нем ездить тяжелее, потому что дети лучше держат баланс", - сказал он.

Также, по словам специалиста, гироскутер очень тяжелый: "Если ребенок далеко уедет, а батарея сядет, то не факт, что он сможет дотащить гироскутер обратно".