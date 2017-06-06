Убивший в Пярнумаа своего отца молодой мужчина получил 8 лет тюрьмы

Во вторник, 6 июня, Пярнуский уездный суд приговорил к 8 годам лишения свободы Алвара Наутса (28), который летом прошлого года убил своего отца.

Как сообщила пресс-секретарь суда Яаника Лусти, Наутс был признан виновным в незаконном лишения свободы, избиении и убийстве своего отца.

Согласно обвинению Ляэнеской прокуратуры, в начале прошлого года Алвар Наутс на неустановленный в ходе следствия период времени запер проживавшего в поселке Тори своего 58-летнего отца в бане, а в апреле и мае избил его, нанеся телесные повреждения.

28 августа Наутс убил отца и выбросил его тело в реку. 10 сентября труп мужчины был обнаружен. Спустя два дня Алвар Наутс был задержан по подозрению в убийстве.

По словам прокурора Гарди Андерсон, вода уничтожила многие улики и следствие не смогло установить, как именно молодой мужчина убил своего отца. Однако прокуратура нашла убедительные доказательства того, что смерть 58-летнего Ахто наступила в результате насильственных действий.

Защитник Наутса настаивал на оправдании своего клиента.

В законную силу приговор Пярнуского уездного суда не вступил.