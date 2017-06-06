Уличным художникам разрешат раскрасить в Таллинне более 20 стен

В Таллинне с 14 по 22 июня пройдет фестиваль уличной графики "Мекстония" (Mextonia), на который съедутся художники со всего мира и разрисуют более двух десятков стен в столице.

В Таллинне соберутся свыше шести десятков уличных художников со всего мира, чтобы сделать подарок Республике к юбилею, а также жителям страны в рамках программы "Эстонская Республика -100!"

Речь идет об общественно-культурном мероприятии, участники которого жертвуют своим временем и талантом, чтобы преобразить более двадцати запущенных стен в разных местах города. Фестиваль привлек большое внимание прессы из разных стран. Участники фестиваля будут пользоваться в Таллинне правом бесплатного проезда в общественном транспорте с 11 по 28 июня на основании нагрудных карточек участника, выданных организаторами, сообщает Раэпресс.