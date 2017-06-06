Исследование: потребление алкоголя в Эстонии снижается медленно, но верно

Потребление алкоголя жителями Эстонии снижается довольно медленно, но устойчиво. Профилактическая работа оказывает наибольшее влияние на молодежь, снизилось и число вызванных алкоголем смертей. При этом в дополнение к росту акцизов необходимы дополнительные ограничительные меры, потому что доступность алкоголя с годами скорее улучшается.

К таким выводам пришли авторы исследования, проведенного Институтом конъюнктуры Эстонии и опубликованного во вторник, 6 июня, сообщает новостной портал ERR.

Число смертей от алкоголя (самоубийства, переохлаждения, смерть в воде) снизилось за год с 495 до 465.

Отмечается, что люди стали чаще обращаться к врачам из-за связанным с алкоголем болезней, при этом выросли и расходы на их лечение. Чаще всего диагностируется алкогольный психоз, но участились и обращения из-за алкогольной зависимости, заболеваний печени и отравлений алкоголем.

Число абстинентов выросло до 10,7%, хотя число тех, кто употребляет алкоголь ежедневно, осталось прежним (9,2%).

Изменения в поведении наблюдаются среди молодых людей, т.к. все больший процент молодежи либо вообще не употребляет алкоголь, либо употребляет его меньше прежнего.

Почти треть населения страны считает, что в Эстонии пьют скорее мало или умеренно. Главной проблемой считается управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также домашнее население и употребление алкоголя подростками и детьми. 70% считают, что люди сами должны что-то сделать для изменения своего отношения к алкоголю, а 35% возлагают эту задачу на СМИ. Для подростков рекомендуется создавать альтернативы употреблению алкоголя и больше показывать негативные последствия этого, а также усилить надзор за продажей алкоголя.

Лидируют водка и пиво

Средний житель Эстонии в 2016 году употребил 9,9 литра абсолютного алкоголя, годом ранее этот показатель составил 10,5 литра. В этом количестве не учитывается алкоголь, купленный туристами и образующий 44% от совокупных продаж в Эстонии. Для сравнения, средний житель Финляндии употребляет 10,8 литра абсолютного алкоголя в год.

Больше всего в Эстонии пьют водку и пиво, в меньшей степени вино. Потребление водки из года в год сокращается, и к настоящему моменту 85% не пьют этот напиток вовсе или пьют очень редко. Несколько сократилось и потребление пива, которое пьют очень редко или не пьют вообще 59% жителей страны (47% в 2008 году). Практически ежедневно пьют пиво 5% людей, и этот показатель с годами не меняется.

Неравномерный акциз

В этом году прогнозируется поступление акциза на алкоголь в размере 251 млн евро. Это больше, чем в прошлом году, но люди начали покупать алкоголь впрок, поэтому акциз поступает очень неравномерно. Большая часть закупок пришлась на январь и февраль, а в марте поступления акциза резко сократились. Большую часть акциза приносит крепкий алкоголь (63%).

В прошлом году выросли розничные цены на весь алкоголь: водка подорожала вплоть до 15%, а пиво — до 5%. Отмечается, что цена алкоголя меньше влияет на его потребление, чем уровень дохода, но в целом потребление алкоголя все же снижается.

Основные причины снижения потребления — рост цен, изменение социальных установок, более здоровый стиль жизни, предпочтение качества количеству, а также менее крепких напитков. Немедленный эффект дает снижение градуса напитка производителем.

Каждый шестой покупает алкоголь в Латвии

В прошлом году во время поездок в Латвию, где водка как минимум на треть дешевле, алкоголь покупали 16% жителей Эстонии, а специально за алкоголем в соседнюю страну ездили 7%, хотя среди жителей Южной Эстонии эти показатели составляют, соответственно, 23 и 15%. Почти 80% взрослых жителей Эстонии никогда не покупали в Латвии алкоголь.

С другой стороны, с июля алкогольный акциз снова повысится, поэтому опасность алкотуризма в Латвию сейчас выше, чем в прошлом году.

Доля нелегального алкоголя на рынке несколько выросла с 19 до 21%. В связи с ростом числа иностранных туристов увеличились и объемы покупаемого ими алкоголя.

Один из самых доступных товаров

Доступность алкоголя в Эстонии высокая, и он остается одним из самых доступных товаров. 87% населения страны имеют возможность купить алкоголь в радиусе десятиминутной прогулки.

В исследовании отмечается, что доступность алкоголя растет из года в год: его можно купить в строительных и цветочных магазинах, а также на автозаправках. Поправки в закон не обяжут напрямую магазины скрывать алкогольную продукцию за перегородкой, она лишь не должна будет слишком бросаться в глаза.

Статистика показывает, что Эстонии пока еще далеко до соответствия рекомендуемому всемирному стандарту: не более шести литров абсолютного алкоголя на человека в год.