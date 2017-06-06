Новинки от Apple: теперь поговорить можно будет не только с Siri, но и с колонками

В понедельник корпорация Apple торжественно открыла ежегодную конференцию разработчиков WWDC (Apple Worldwide Developers Conference), где были рассекречены новые устройства и операционные системы, среди которых владеющая иностранными языками Siri и новый режим "Не беспокоить за рулем".

Старший вице-президент Apple Крейг Федериги рассказал во время конференции, что Siri была дополнительно обучена, благодаря чему получила более человеческий голос. Кроме того, она научилась переводить фразы на различные языки в реальном времени. К сожалению, переводом на русский язык она пока владеть не будет, передает портал lenta.ru.

Еще одна новинка в оперативной системе iOS - особый режим "Не беспокоить за рулем". Режим запускается автоматически, когда пользователь садится за руль. В таком случае смартфон показывает лишь черный экран, чтобы водитель не отвлекался от дороги.

"Центр управления" также подвергся полному редизайну. Теперь все пункты доступны на одном экране, а также имеется поддержка 3D Touch для вызова расширенного меню определенного пункта настроек.

С обновлением системы станет доступна и новая версия Safari, в которой будет автоматический блокировщик видео с автоплеем. Приложение почты научится лучше оптимизировать пространство, а Photos обзаведется средствами редактирования фотографий.

В самом конце презентации была представлена умная колонка HomePod (по аналогии с iPod), о которой трубили все инсайдеры последние месяцы. Помимо воспроизведения музыки, колонка будет отвечать на разные вопросы, например, "кто играет на ударных в этой песне", озвучивать новости, менять частоты воспроизведения в зависимости от обстановки и многое другое. Однако продажи HomePod начнутся лишь в декабре и только в США, Великобритании и Австралии.

Обновленная система iOS станет доступна осенью 2017 года.