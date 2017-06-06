Аас: суд над Сависааром создает проблемы для Центристской партии

По словам и.о. мэра Таллинна Таави Ааса, отдача под суд бывшего председателя Центристской партии Эдгара Сависаара по обвинению в коррупции создает проблемы для партии.

"Для нас это действительно новая ситуация. Мы должны обсудить это в партии и принять решения, что делать дальше", - сказал Аас во вторник в интервью новостному порталу ERR.

В интервью службе новостей "Радио 4" Аас не стал называть примерные сроки, когда может состояться такое обсуждение. По его словам, ситуация меняется очень быстро, поэтому ответить на такие вопросы очень сложно.

Официально Сависаар по-прежнему остается мэром Таллинна, хотя его отстранили от должности в связи с судебным процессом.

По словам Ааса, с учетом приближающихся выборов в органы местного самоуправления Сависаар должен сам решить, что он будет дальше. "Формально-юридически, если человек не признан виновным, он может свободно заниматься такой деятельностью", - прокомментировал и.о. мэра Таллинна возможность выдвижения кандидатуры Сависаара на выборах.

"Народ решит, что и как будет дальше", - добавил Аас, которого Центристская партия выдвинула кандидатом в столичные мэры и который на прошлой неделе лично поздравил Сависаара с днем рождения.

Сам Сависаар во вторник с иронией прокомментировал принятое накануне решение экспертной комиссии, согласно которой состояние здоровья позволяет ему участвовать в судебном процессе, отметив, что он еще надолго останется в политике. "Четыре эксперта (три паталогоанатома — Илона Дриккит, Марика Вяли и Хелди Казе, и один кардиолог — Маргус Вийгимаа) решили, что я достаточно здоровый человек. Практически здоровый мужчина! Мне осталось только спросить у экспертов, продержусь ли я в политике и как долго? Исходя из критериев экспертов, я останусь в политике еще надолго", - написал Сависаар в понедельник вечером в соцсети Facebook.

Госпрокуратура предъявила обвинения в коррупции Эдгару Сависаару, председателю таллиннского горсобрания Калеву Калло, бывшему советнику горуправы Прийту Кутсеру, НКО "Центристская партия Эстонии" и пятерым предпринимателям: Александру Кофкину, Велло Кунману, Виллу Рейльяну, Хиллару Тедеру и Айвару Туулбергу. Остальные обвиняемые были отданы под суд в апреле.

Процесс над Эдгаром Сависааром начнется в Харьюском уездном суде 12 июня.

Комментарий Таави Ааса службе новостей "Радио 4" можно послушать в радиоклипе.