Связанные с Вячеславом Леэдо фирмы задолжали по налогам почти 275 000 евро

Связанным с бизнесменами Вячеславом Леэдо, Олавом Мийлом и Ричардом Томинагсом фирмам Dagenhart и Paxton Assets грозит банкротство. Их суммарный долг по налогам составляет почти 275 000 евро.

Долг по налогам фирмы Dagenhart OÜ составил 128 289 евро, пеня - 12 378 евро. Долг по налогам фирмы Paxton Assets OÜ составил 122 892 евро, пеня - 11 216 евро.

Фирмы Dagenhart OÜ и Paxton Assets OÜ не могут удовлетворить требования кредиторов и их активы не покрывают долговые обязательства.

Суд назначил фирмам временных банкротных управляющих и запретил должникам самостоятельно распоряжаться своим имуществом.

Разбираться с банкротством по фирме Dagenhart OÜ суд будет 19 июня, а по фирме Paxton Assets OÜ - 14 августа.

В свое время эти фирмы занимались организацией паромного сообщения с островами Сааремаа и Муху.