EKRE предлагает снизить плату за место в детском саду

Во вторник, 6 июня, Рийгикогу принял в производство подготовленный Консервативной народной партией Эстонии (EKRE) законопроект, предлагающий снизить плату за место в детском саду.

Согласно предложению EKRE, эта сумма не должна превышать 10% от размера минимальной зарплаты. А за место в детском заду третьего ребенка родителям и вовсе не придется платить.

В настоящее время плату за место в детских садах устанавливают местные самоправления. По закону, сумма не может быть больше 20% от размера установленной правительством минимальной зарплаты.

Как отмечает в пояснительной записке к проекту закона председатель парламентской фракции EKRE Мартин Хельме, если в Таллинне родители платят за место в детском саду 12,2% от минимальной зарплаты (57,43 евро в месяц - прим. rus.err.ee), то в Тарту уже 15%.

В то же время в Пайде место в детском саду обходится родителям в два раза дешевле, чем в Тарту. А в Выру привязка к минимальном зарплате и вовсе отсутствует - в детских садах этого города плата за место составляет 17 евро в месяц, что почти в четыре раза дешевле, чем в студенческой столице.

"Эти различия свидетельствуют о том, что плата за место в детском саду прежде всего зависит от политических решений местных самоуправлений. А будущее народа Эстонии, которое держится на наших детях, не должно зависеть от смены настроений коммунальных политиков. Оно должно основываться на долгосрочной государственной политике в области народонаселения и семьи", - подчеркнул Мартин Хельме.

В случае одобрения законопроекта парламентом он вступит в силу 1 января 2018 года.