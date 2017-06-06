Вернувшаяся на корт после большого перерыва Кайа Канепи отдала сопернице всего один гейм

В прошлом многолетний лидер женского тенниса Эстонии, а ныне вторая ракетка страны Кайа Канепи триумфально вернулась на корт после большого перерыва, вызванного травмой.

Во вторник, 6 июня, в матче первого круга турнира серии ITF в немецком Эссене с призовым фондом 25 000 долларов занимающая 630-е место в мировом рейтинге Канепи обыграла 476-ю ракетку мира, украинку Софию Ковалец - 6:0, 6:1.

Во втором сете Канепи вела 3:0, а потом все матчи на турнире были прерваны примерно на час. После возобновления встречи украинка смогла взять один гейм, но большего Канепи ей не позволила.

Поединок продлился 1 час и 6 минут. Эстонка сделала два эйса и не совершила ни одной двойной ошибки.

Свой предыдущий матч Кайа Канепи провела 10 июня прошлого года.