Закупочные цены на молоко в I квартале выросли на 40%

В животноводческом секторе в первом квартале текущего года наблюдался существенный рост закупочных цен на молоко и свинину, а надой на одну корову достиг рекордной отметки.

Такие данные приводятся в обзоре сельскохозяйственного сектора за первый квартал, составленном Министерством сельской жизни Эстонии.

Объем закупок молока снизился на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но средняя закупочная цена составила 325 евро за тонну, что на 40% процентов выше прошлогоднего показателя. Доля молока элитного и высшего сорта составила 99,7% в общем объеме закупок.

Производство молока снизилось на 1% в годовом сравнении, но надой на одну коров в первом квартале (2247 кг) на 76 кг превысил показатель за тот же период прошлого года и достиг рекордной для первого квартала отметки.

Средняя закупочная цена свинины составила 1578 евро за тонну, что на 12% больше, чем в прошлом году. Мясоперерабатывающие предприятия купили за три первых месяца 2017 года 94 400 свиней, из которых произвели 7700 тонн мяса, что на 9% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

"Приятно отметить, что благодаря восстановлению спроса первый квартал был благоприятным для производителей молока и свинины", - сказал исполняющий обязанности заведующего бюро продукции растениеводства отдела сельскохозяйственного рынка Министерства сельской жизни Эрки Миллер.

Экстренные субсидии производителям молока и свиноводам, одобренные Еврокомиссией, составили в прошлом году 16,2 млн евро.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции вырос в первом квартале на 21,6%, а индекс закупочных цен на средства производства сельскохозяйственной продукции — на 0,1%, что положительно сказалось как на выручке, так и на добавленной стоимости сельхозпредприятий.