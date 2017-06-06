Калле Кландорф: оба этапа строительства Рейди теэ будут идти одновременно

Напомним, что соответствующее решение Таллинский административный суд принял 31 мая по ходатайству недоходного объединения "Зеленое движение Эстонии", которое указало на отсутствие оценок влияния проекта на окружающую среду. Между тем, город решил не начинать этим летом первый этап строительства и дождаться решения суда, чтобы затем приступить к работам одновременно со вторым этапом. Об этом на пресс-конференции, состоявшейся сегодня на одном из участков будущих дорожно-строительных работ, заявил вице-мэр столицы Калле Кландорф.