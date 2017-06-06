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Арво Сарапуу пока не стал возвращаться в Таллиннское горсобрание ({{commentsTotal}})

Арво Сарапуу как минимум до конца лета не планирует быть депутатом.
Арво Сарапуу как минимум до конца лета не планирует быть депутатом. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония
Эстония

Покинувший пост вице-мэра столицы Арво Сарапуу (Центристская партия) получил право вернуться в столичное городское собрание, но пока отказался от такой возможности.

На своем последнем заседании Таллиннская избирательная комиссия с учетом заявления самого Арво Сарапуу утвердила приостановление его депутатских полномочий до 31 августа.

Таким образом свое место в горсобрании сохранил врач Пеэтер Мардна.

Пост вице-мэра Таллинна Арво Сарапуу покинул 26 мая.

Днем ранее он был задержан сотрудниками КаПо в качестве подозреваемого по уголовному делу, связанному с организацией вывоза мусора в эстонской столице.

На муниципальных выборах 2013 года Сарапуу получил 1004 голоса, но работать в горсобрании не стал, поскольку предпочел остаться в составе мэрии.

Редактор: Сергей Михайлов



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