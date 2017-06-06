Арво Сарапуу пока не стал возвращаться в Таллиннское горсобрание ({{commentsTotal}})
Покинувший пост вице-мэра столицы Арво Сарапуу (Центристская партия) получил право вернуться в столичное городское собрание, но пока отказался от такой возможности.
На своем последнем заседании Таллиннская избирательная комиссия с учетом заявления самого Арво Сарапуу утвердила приостановление его депутатских полномочий до 31 августа.
Таким образом свое место в горсобрании сохранил врач Пеэтер Мардна.
Пост вице-мэра Таллинна Арво Сарапуу покинул 26 мая.
Днем ранее он был задержан сотрудниками КаПо в качестве подозреваемого по уголовному делу, связанному с организацией вывоза мусора в эстонской столице.
На муниципальных выборах 2013 года Сарапуу получил 1004 голоса, но работать в горсобрании не стал, поскольку предпочел остаться в составе мэрии.
Редактор: Сергей Михайлов