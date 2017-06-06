Стоимость дорожного страхования в разных фирмах может отличаться вдвое

Ценовые предложения по дорожному страхованию транспортных средств у разных фирм отличаются настолько, что годовую страховку одного и того же автомобиля можно купить менее, чем за 150 евро, а можно – почти за 300. По данным компании-посредника IIZI Kindlustusmaakler, 95% клиентов принимает решение на основании цены.

В компании Compensa годовую страховку на автомобиль Ford Focus, зарегистрированный в Таллинне, можно приобрести за 143,23 евро, тогда как Salva за страховку того же автомобиля просит 299 евро. В случае страховки на месяц разница в расценках также значительная.

Владельцам автомобилей Skoda Octavia, числящихся в Харьюмаа, Ergo предлагает самую низкую годовую страховку за 100,80 евро в год, тогда как в Gjensidige за тот же автомобиль просят 187,80 евро.

За страхование зарегистрированных в Харьюмаа автомобилей Mercedes-Benz фирма BTA просит более 119 евро, в Compensa страховка на тот же период стоит 200,23 евро.

Менеджер по продукции фирмы IIZI Kindlustusmaakler Трийн Кяэрмеэс пояснила такую большую разницу тем, что каждая страховая фирма рассчитывает цену на основании собственной разработанной методики и учитывает различные параметры.

"За формированием цены могут стоять разные факторы, начиная от технических характеристик автомобиля, аспектов, связанных с личностью владельца, нанесенных им ущербов, анализа рынка и до целевых групп, предпочитаемых страховой фирмой", – сказала она порталу ERR Uudised.

По ее словам, выбор большинства клиентов основывается все же на стоимости услуги.

"Из данных IIZI за первый квартал следует, что почти 95% клиентов принимают решение относительно дорожного страхования на основании цены, 3,4% выбирают страховую фирму, 1,6% выбирают компанию, где предлагают более объемное страховое покрытие, чем предусмотрено законом, например, покрытие услуги буксира", – сказала Кяэрмеэс.

По ее словам, цены сейчас растут, так как в дорожном страховании был год рекордных убытков.

Согласно данным статистики Эстонского фонда дорожного страхования и Эстонского союза страховых обществ за первые три месяца, годовая страховка в среднем стоила 124 евро, что на 12% дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

Убыток по дорожному страхованию за три месяца составил 0,9 млн евро.

Самая большая рыночная доля в первом квартале была у IF и Ergo – 21%. За ними следует PZU с 15%. У Swedbank, Seesam, Gjensidige, Salva, BTA и Inges рыночная доля остается в пределах от 6% до 8%.

По состоянию на 31 марта в Эстонии застраховано 690 631 транспортное средство.