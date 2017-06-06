Под налог на подслащенные напитки попадут и йогурты, если Еврокомиссия не сделает исключения

Министерство финансов представило финансовой комиссии Рийгикогу предложения об изменении законопроекта по налогообложению подслащенных напитков, согласно которым новый налог распространялся бы и на молочные напитки, содержащие сахар или подсластители, например, питьевые йогурты.

В своем обращении к комиссии Минфин предлагает уточнить понятие подслащенного напитка и включить в охватывающий этот список напитки, изготовленные на основе молока, в том числе, и растительного происхождения, содержащие сахар или подсластители. К таким напиткам относятся, например, сладкие питьевые йогурты, кефиры, а также растительное молоко, например, соевое, передает ERR Uudised.

Однако в этом же обращении министерство предлагает ввести исключение для подслащенных молочных напитков и вывести их из-под налогообложения. Для этого Минфин предлагает направить Европейской комиссии ходатайство о предоставлении исключения в государственной помощи, при оказании которой подслащенные молочные напитки и фруктово-овощные соки со 100-процентным содержанием налогом не облагаются.

Первоначальный вариант законодательной поправки делал исключение только для натуральных соков.

Министерство также дополнило термин подслащенный напиток – это напиток, содержащий подсластитель или сахар, а также сироп, порошок или гранулы, из которых изготавливают сладкие напитки.

"Дополнение было сделано для того, чтобы сделать термин подслащенный напиток подходящим для всего, что касается напитков с сахаром и подсластителем, а также для того, чтобы свести к минимуму споры об объекте налогообложения", – подчеркнули в министерстве.

Также в законопроекте отмечается, что к подслащенным напиткам не относятся пищевые добавки или напитки, производимые в медицинских целях.

На вопрос, насколько пополнится государственный бюджет в случае принятия этих поправок, представители Минфина не ответили. "У нас есть предварительные расчеты, но мы пока не можем их публиковать, так как это всего лишь предложения", – сказали в отделе по связям с общественностью министерства ERR.

Закон в новой редакции предлагается ввести в силу с 2018 года, чтобы потребители успели привыкнуть к новому вкусу и чтобы производители успели разработать новые рецепты, используется рассрочка времени на введение ставки налога на напитки с высоким содержанием сахара.