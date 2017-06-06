Правление Центристской партии поддержало выдвижение Яака Ааба в правительство

"Сам Яак Ааб не протестовал и решение правления было единогласным", - рассказал Юри Ратас, слова которого приводит портал новостей вещания ERR.ee.

По словам Ратаса, в ближайшие дни он отправится в Кадриорг, чтобы кандидатуру Яака Ааба могла утвердить президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Он добавил, что назначение Яака Ааба в правительство никак не связано с возможными рокировками среди министров от IRL.

В настоящее время Яак Ааб занимает пост генерального секретаря Центристской партии. Кандидата на его замену Юри Ратас обещает представить 12 июня.

Яак Ааб (57) по образованию учитель русского языка и литературы. С 1994 года он состоит в Центристской партии. За свою политическую карьеру успел проработать как на посту мэра Выхма, так и директором Союза городов. С 2005 по 2007 года занимал пост министра социальных дел.

На посту министра государственного управления Яак Ааб сменит Михаила Корба, который подал в отставку 24 мая. Причиной отставки Корба с поста министра госуправления стали его слова относительно вхождения Эстонии в НАТО. На встрече с ветеранами в Хаапсалу он заявил, что не поддерживает членство страны в альянсе. Заявление Корба резко осудили как партнеры центристов по коалиции, так и оппозиционные политики.