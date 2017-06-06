Судебный процесс не помешает Эдгару Сависаару принять участие в местных выборах

Судебный процесс над обвиняемым в коррупции Эдгаром Сависааром начнется 12-го июня. Соответствующее решение в понедельник принял Харюский уездый суд на основании заключительного акта о состоянии здоровья 67-летнего политика. Станет ли процесс помехой для участия Сависаара в местных выборах осенью этого года, если бывший лидер центристов все-таки выставит свою кандидатуру? Выяснял Владимир Ойжинский: