В странах Европы находится половина прибывших в Эстонию по квоте беженцев

На данный момент за пределами Эстонии находится 71 доставленный ранее по квоте ЕС беженец, то есть, почти половина из привезенных и размещенных в стране 150 беженцев, сообщили в Министерстве социальных дел. Допустимый срок отлучки из Эстонии превысил 21 беженец из Сирии.

Согласно данным журнала Time, наблюдающего за жизнью сирийской семьи, прибывшей в Эстонию в апреле, на этой неделе беженцы решили покинуть город Пылва, где их поселили, и отправиться в Германию. Покинувшая Эстонию семья из четырех человек намерена вновь добиваться убежища в Германии, сообщается на странице в Instragram, посвященной жизни ряда сирийских семей беженцев в Европе.

Пресс-секретарь Министерства социальных дел сообщил BNS, что Эстонию покинула и другая семья беженцев, живущая в Пылва с января.

На данный момент срок пребывания вне Эстонии превысили четыре семьи беженцев, принятых по квоте. Первая из них – семья сирийских беженцев из трех человек, которая прибыла в Эстонию из Греции в ноябре прошлого года и была поселена в Тарту. Вторая – семья из шести человек, также из Сирии, прибыла в Эстонию в августе прошлого года из Турции и была размещена в Вильянди. Недавно разрешенное время отлучки из Эстонии превысили еще две семьи сирийских беженцев, прибывших в страну по квоте ЕС. Обе семьи были доставлены в Эстонию в январе этого года из Греции. Одну семью в составе семи человек разместили в Тарту, а другую семью из пяти человек поселили в Пылва.

Всего на данный момент допустимый срок отлучки из Эстонии превысил 21 беженец из Сирии.

Наряду с этими четырьмя семьями на данный момент за пределами Эстонии находятся еще 11 семей беженцев, общей численностью 50 человек. Эти семьи пока не превысили разрешенный срок пребывания вне Эстонии в 90 дней.

Таким образом, на данный момент за пределами Эстонии находится 71 доставленный ранее по квоте ЕС беженец, то есть почти половина из привезенных и размещенных в стране 150 беженцев.

Эстонию также официально покинула иракская семья, добровольно вернувшаяся на родину.

Получающие международную защиту лица имеют право в течение 180 дней путешествовать по ЕС до 90 дней подряд. При превышении этого срока прекращаются выплаты семейного пособия. В других странах ЕС они не могут работать или получать пособия. По возвращении в Эстонию они по-прежнему обладают правом на услуги опорного лица и возможностью продолжать изучение языка.