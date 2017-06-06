Совершивший поджог в центре для нелегалов в Харку получил полтора года тюрьмы

Совершивший поджог в центре для нелегальных мигрантов в Харку 37-летний Ильхамжан Баратов приговорен к одному году и шести месяцам лишения свободы.

Такое решение во вторник, 6 июня, вынес Харьюский уездный суд, сообщила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь суда Аннели Вилу.

По ее словам, после отбытия наказания Баратову надлежит выехать из страны. Также в отношении него будет действовать 10-летний запрет въезд в Эстонию.

По оценке Пыхьяской окружной прокуратуры, 37-летнего Ильхамжана Баратова следовало наказать лишением свободы на четыре года, из которых один год он должен отсидеть в тюрьме, а остальную часть наказания получить условно с пятилетним испытательным сроком.

В качестве дополнительного наказания прокурор Мерика Ниммо, как писал rus.err.ee, просила выслать Баратова из Эстонии в течение 48 часов после отбытия реального наказания, а также удовлетворить поданный против него гражданский иск в полном объеме.

Сам Баратов заявил в суде, что на его родине — Кыргызстане — его ждет мучительная смерть, но прокуратура считает, что обвиняемый опасен для себя и окружающих, поэтому его все-таки следует выслать на родину.

Пожар на втором этаже центра содержания мигрантов в волости Харку произошел 9 сентября 2016 года. Следствие установило, что поджигателем был Баратов.