Высланные из России эстонские дипломаты вернулись домой

Теперь уже бывший генеральный консул Эстонии в Санкт-Петербурге Яанус Кирикмяэ и экс-глава Псковской канцелярии генконсульства Катрин Канарик, которым власти РФ предписали выехать из России, покинули страну.

Об этом во вторник, 6 июня, корреспонденту портала rus.err.ee сообщила пресс-секретарь МИД ЭР Сандра Камилова.

"МИД уже занимается тем, чтобы найти им замену. Ведомство постарается найти новых дипломатов на данные позиции как можно скорее", - добавила она.

Напомним, 31 мая Россия объявила персоной нон грата генерального консула Эстонии в Санкт-Петербурге Яануса Кирикмяэ и руководителя Псковской канцелярии Генконсульства Эстонии Катрин Канарик. Им было предписано покинуть пределы Российской Федерации в пятидневный срок.

По заверению МИД РФ, такой шаг стал ответной мерой на решение властей Эстонии выслать из страны генерального консула РФ в Нарве Дмитрия Казенного и консула-советника Андрея Сургаева.