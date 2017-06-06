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Высланные из России эстонские дипломаты вернулись домой ({{commentsTotal}})

Флаги Эстонии и России.
Флаги Эстонии и России. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония
Эстония

Теперь уже бывший генеральный консул Эстонии в Санкт-Петербурге Яанус Кирикмяэ и экс-глава Псковской канцелярии генконсульства Катрин Канарик, которым власти РФ предписали выехать из России, покинули страну.

Об этом во вторник, 6 июня, корреспонденту портала rus.err.ee сообщила пресс-секретарь МИД ЭР Сандра Камилова.

"МИД уже занимается тем, чтобы найти им замену. Ведомство постарается найти новых дипломатов на данные позиции как можно скорее", - добавила она.

Напомним, 31 мая Россия объявила персоной нон грата генерального консула Эстонии в Санкт-Петербурге Яануса Кирикмяэ и руководителя Псковской канцелярии Генконсульства Эстонии Катрин Канарик. Им было предписано покинуть пределы Российской Федерации в пятидневный срок.

По заверению МИД РФ, такой шаг стал ответной мерой на решение властей Эстонии выслать из страны генерального консула РФ в Нарве Дмитрия Казенного и консула-советника Андрея Сургаева.

Редактор: Сергей Михайлов

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