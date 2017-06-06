Футбольный матч Эстония - Бельгия рассудят шотландцы

Бригада судей из Шотландии получила назначение на отборочный матч чемпионата мира между сборными Эстонии и Бельгии по футболу.

Главным арбитром назначен 35-летний Джон Битон. Помогать ему Алан Малванни и Грэм Стюарт. Четвертый судья - Роберт Мэдден.

В роли судейского наблюдателя выступит венгр Шандор Пиллер, делегат матча - Дэвид Макдауэлл (Словения).

Битон стал арбитром ФИФА в 2012 году. Осенью прошлого года он обслуживал отборочный матч ЧМ-2018 Андорра - Швейцария, а также работал на двух встречах группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Поединок Эстония-Бельгия пройдет в пятницу, 9 июня, на стадионе "А. Ле Кок Арена" в Таллинне. Начало матча - в 21:45. В прямом эфире встречу покажут ETV+ и rus.err.ee.