В центре Парижа преступник с молотком напал на полицейского

В центре Парижа рядом с собором Нотр-Дам неизвестный преступник напал с молотком на полицейского. Другой сотрудник полиции открыл огонь по нападавшему из табельного оружия.

Le Figaro сообщает, что преступник был "нейтрализован". По данным Agence France-Presse, мужчина получил огнестрельное ранение и обезврежен. Сообщается о двух выстрелах, после которых нападавший упал на землю, передает ТАСС, Би-Би-Си, meduza.io.

О мотивах нападавшего пока нет никакой информации. Расследование дела поручено прокурору, который занимается делами о терроризме.

Территория вокруг Нотр-Дама оцеплена. В соборе, по данным Le Figaro, находятся около 900 человек, их пока не выпускают на улицу. Полиция собирается проверить, нет ли среди этих людей сообщников преступника.

В Париже действует режим чрезвычайного положения, введенный после нападений джихадистов в Париже 13 ноября 2015 года, когда погибли 130 человек и сотни получили ранения. С тех пор этот режим продливали пять раз.