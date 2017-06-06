Виновный в пособничестве исламскому терроризму может досрочно выйти из тюрьмы

На следующей неделе Харьюский уездный суд примет решение о возможном досрочном освобождении из тюрьмы таллиннца Рамиля Халилова, который отбывает трехлетний тюремный срок за пособничество исламскому терроризму.

Как во вторник, 6 июня, сказала корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь суда Аннели Вилу, суд примет решение 12 июня.

"Прокуратура не поддержала досрочное освобождение осужденного, по причине того, что он совершил тяжкое преступление первой степени, которое является угрозой для международной безопасности", - прокомментировала советник по связям с общественностью Государственной прокуратуры Кристина Костина.

В середине апреля 2015 года Роман Халилов и второй фигурант дела Роман Манько были задержаны Полицией безопасности. В апреле этого года Государственный суд утвердил назначенные обоим обвиняемым наказания. Манько получил два года тюрьмы и уже вышел на свободу. Халилову назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

Судом первой инстанции Рамиль Халилов был приговорен к семи, а Роман Манько — к пяти годам лишения свободы. Таллиннский окружной суд в мае прошлого года счел этот приговор неоправданно суровым и снизил обоим тюремные сроки.

Прокуратура обвинила их в поддержке своего знакомого Ивана Сазанакова. По данным эстонских властей, он входил в состав террористической группировки, действующей на территории Сирии.