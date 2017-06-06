В среду днем жители улицы Арбу в Ласнамяэ останутся без горячей воды

В среду, 7 июня, в связи с ремонтом теплотрассы на улице Арбу в столичном районе Ласнамяэ будет нарушена подача горячей воды.

Об этом во вторник, 6 июня, сообщило предприятие Utilitas.

Ремонт теплотрассы начнут после 13:00 и закончат не позднее 21:00.

В это время будет нарушена подача горячей воды в домах № 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 и 15.

Ограничений дорожного движения в связи с ремонтными работами не будет.

Предприятие Utilitas сообщило о нарушении снабжения горячей водой владельцам домов. Информацию об отключениях можно найти на сайте Utilitas или узнать, позвонив по инфотелефону города Таллинна 1345.