ФОТО: на Певческом поле открыли отремонтированную радиовышку

На Таллиннском Певческом поле завершился капитальный ремонт радиовышки, в ходе которого были полностью заменены балконы, электрическая система, а также система вентиляции и обогрева помещения, канализация.

Восстановленная радиовышка получила современный, обновленный вид. Здание можно использовать для организации небольших мероприятий и даже в качестве современного маленького офиса. Основная задача, которую выполняет строение – предложить предприятиям сферы связи и телекоммуникаций новейшие возможности для бесперебойной трансляции крупнейших мероприятий, таких как Певческие праздники. Радиовышка используется в качестве центра трансляции и станции для комментаторов.

Радиовышка – это историческое здание, являющееся важной частью архитектурного ансамбля Певческого поля, отсюда транслировались комментарии всех Певческих праздников. По проекту Алара Котли она была построена в 1960 году.

Работы проводились в соответствии с требованиями охраны памятников архитектуры. Ремонт обошелся Таллинну в 532 800 евро.