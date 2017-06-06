Эстония временно подменит Мальту в руководстве Европейским союзом

Эстония на этой неделе временно примет от нынешнего председателя в ЕС – Мальты – полномочия главы в Совете Европейского союза, ответив на соответствующую просьбу только что сменившегося главы правительства страны.

Министры правительства Эстонии заменят некоторых из своих мальтийских коллег в советах ЕС.

"Коллеги на Мальте в понедельник днем по телефону обратились к нам с вопросом, не могла бы Эстония при необходимости возглавить заседания профильных министерских советов на этой неделе, поскольку после внеочередных парламентских выборов у них в стране сменяется правительство", – сообщила пресс-секретарь комитета по председательству Трийн Оппи.

"В определенном смысле это было неожиданное предложение, но, поскольку председательство Эстонии и так начинается на полгода раньше намеченного срока, то мы легко адаптируемся к изменениям", – пояснил пресс-секретарь Министерства экономики Расмус Рууда.

"Понятно, что мы должны будем внести поправки в работу ведомства и министров, но это будут незначительные изменения. Важно иметь в виду, что Эстония на посту временного председателя в ЕС не будет представлять свои позиции, а продолжит начатую Мальтой работу. Официальное председательство Эстонии в ЕС начинается в июле этого года", – добавил Рууда.

До начала председательства Эстонии осталось 25 дней. Замена председательствующей страны в Совете министров ЕС не является обычной практикой, но эта возможность указана в принципах организации работы Совета ЕС.

На этой неделе в Люксембурге состоятся встречи министров на тему юстиции и внутренних дел, а также транспорта, телекоммуникаций и энергетики: 8 июня встречей министров юстиции будет руководить Урмас Рейнсалу, 9 июня встречей министров внутренних дел будет руководить Андрес Анвельт, а 8-9 июня пройдут встречи на тему транспорта, телекоммуникаций и энергетики, которыми будут руководить министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон, а также министр предпринимательства и ИТ Урве Пало.

Помимо участия в плановой работе министры будут выполнять дополнительные обязанности – направлять дискуссию стран-членов ЕС, а также подведут итоги встреч.

На Мальте только что состоялись внеочередные парламентские выборы, победу на которых одержал прежний лидер правительства Джозеф Мускат, которому теперь предстоит сформировать новое правительство.