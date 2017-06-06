Актуальная камера 06.06.2017 (20:00)

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rus.err.ee

Сийму Кийслеру прочат портфель министра окружающей среды.Сийму Кийслеру прочат портфель министра окружающей среды.
СМИ: новыми министрами от IRL станут Тынисте, Луйк и Кийслер
Флаги Эстонии и России.Флаги Эстонии и России.
Высланные из России эстонские дипломаты вернулись домой
Маргус Кару.Маргус Кару.
В возрасте 32 лет скончался автор романа "Нулевая точка" Маргус Кару
В центре Парижа преступник с молотком напал на полицейского
Беженцы в Германии.Беженцы в Германии.
В странах Европы находится половина прибывших в Эстонию по квоте беженцев
EV100EV100
ERR открыл русскую версию портала к столетию Эстонской Республики ev100.err.ee

В понедельник, 5 июня, заработала русскоязычная версия созданного Эстонским национальным телерадиовещанием (ERR) мультимедийного портала ev100.err.ee/ru.

В среду, 31 мая, Эдгар Сависаар отпраздновал свой 67-й день рождения.В среду, 31 мая, Эдгар Сависаар отпраздновал свой 67-й день рождения.
Аас: суд над Сависааром создает проблемы для Центристской партии
Йогурты. Иллюстративная фотография.Йогурты. Иллюстративная фотография.
Под налог на подслащенные напитки попадут и йогурты, если Еврокомиссия не сделает исключения
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Кристен Михал будет готов принять приглашение не раньше, чем Россия начнет уважать независимость других стран.Кристен Михал будет готов принять приглашение не раньше, чем Россия начнет уважать независимость других стран.
Кристен Михал отказался идти на прием в посольство России
ЭСТОНИЯ
Вид на Валетту - столицу Мальты.Вид на Валетту - столицу Мальты.
Эстония временно подменит Мальту в руководстве Европейским союзом

Эстония на этой неделе временно примет от нынешнего председателя в ЕС – Мальты – полномочия главы в Совете Европейского союза, ответив на соответствующую просьбу только что сменившегося главы правительства страны.

Дом в Ласнамяэ.Дом в Ласнамяэ.
В среду днем жители улицы Арбу в Ласнамяэ останутся без горячей воды
Рамиль Халилов может досрочно выйти из тюрьмы.Рамиль Халилов может досрочно выйти из тюрьмы.
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Совершивший поджог в центре для нелегалов в Харку получил полтора года тюрьмы
Юри Ратас (слева) хочет видеть Яака Ааба в составе своего правительства.Юри Ратас (слева) хочет видеть Яака Ааба в составе своего правительства.
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Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
Венгрия направит в Эстонию роту солдат
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Стоимость дорожного страхования в разных фирмах может отличаться вдвое
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Юрий ушел из дома 16 мая.Юрий ушел из дома 16 мая.
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Общественное место отдыха в Каукси. Иллюстративное фото.Общественное место отдыха в Каукси. Иллюстративное фото.
В Каукси воры похитили стол, скамейки и мангал
В Ида-Вирумаа и Нарве есть, на что посмотреть туристам.В Ида-Вирумаа и Нарве есть, на что посмотреть туристам.
В апреле число посетивших Ида-Вирумаа российских туристов выросло на 21%
Приключенческий центр в Кивиыли.Приключенческий центр в Кивиыли.
В Кивиылиском приключенческом центре появятся новые аттракционы
Силламяэская река Сытке. Иллюстративное фото.Силламяэская река Сытке. Иллюстративное фото.
Дорога на плотине реки Сытке в Силламяэ будет закрыта для движения
Мнение / Интервью
"Политрулет" (29 мая - 4 июня)."Политрулет" (29 мая - 4 июня).
"Политрулет": жареные утки, панки, уставший евродепутат и еще один президент Кальюлайд

Дворник идет в Рийгикогу, свободники жарят уток, Эргма и Лауристин удивляют, команда Ратаса громит всех подряд в баскетбол, и теперь у нас два президента по фамилии Кальюлайд - читайте полусерьезный обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.

Саули Нийнистё.Саули Нийнистё.
Нийнистё: Россия не будет нападать на Эстонию
Петр Верницкий, Константин Доценко, Николай Куташев.Петр Верницкий, Константин Доценко, Николай Куташев.
Экономисты: прежде, чем влезать в долги, государство должно показать эффективность инвестиций
Марко Михкельсон.Марко Михкельсон.
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Вернувшаяся на корт после большого перерыва Кайа Канепи отдала сопернице всего один гейм
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Футболисты сборной Эстонии намерены дать бой сборной Бельгии
Таллинн вновь примет юниорский чемпионат мира.Таллинн вновь примет юниорский чемпионат мира.
Таллинн примет юниорский ЧМ-2020 по фигурному катанию
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После завершения матча Эстония-Бельгия Elron отправит дополнительную электричку в Кейла
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В столичный вытрезвитель в мае попали свыше 400 человек
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Под налог на подслащенные напитки попадут и йогурты, если Еврокомиссия не сделает исключения Обновлено
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новости "радио 4"
20:11
Опрос в Тарту: хотя бы раз в месяц алкоголь употребляет почти каждый
20:09
Кандидатом в мэры Раквере от Центристской партии стала Трийн Варек
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Объявлены финалисты конкурса стипендий "Талант будущего" Обновлено
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