Актуальная камера 06.06.2017 (20:00)

В понедельник, 5 июня, заработала русскоязычная версия созданного Эстонским национальным телерадиовещанием (ERR) мультимедийного портала ev100.err.ee/ru.
Эстония на этой неделе временно примет от нынешнего председателя в ЕС – Мальты – полномочия главы в Совете Европейского союза, ответив на соответствующую просьбу только что сменившегося главы правительства страны.
Дворник идет в Рийгикогу, свободники жарят уток, Эргма и Лауристин удивляют, команда Ратаса громит всех подряд в баскетбол, и теперь у нас два президента по фамилии Кальюлайд - читайте полусерьезный обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.