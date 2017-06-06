Ученые со всего мира обсуждали в Тарту тему наследия советского периода

Двести ученых со всего мира собрались в Тарту на конференции по исследованиям Восточной Европы и России, приуроченной к столетию революций 1917 года. Главной темой международного форума стала роль советского наследия в развитии стран бывшего СССР, передает "Актуальная камера".

"В центре конференции – наследие революции и наследие советского режима. Какие пережитки, какие, может быть, полезные стороны остались от советского наследия. Насколько сегодня можно говорить о том, что революция до сих пор является частью реальности в жизни стран Центральной, Восточной Европы и России, безусловно, в первую очередь", – пояснил главный организатор конференции, профессор института политических исследований ТУ Вячеслав Морозов.

На пленарной дискуссии участники поговорили о процессах десоветизации и попытках демократизации на постсоветском пространстве. По мнению профессора Линчёпингского университета Мадины Тлостановой, в современной России активно эксплуатируются унаследованные с советского времени темы, но существенное различие заключается в отсутствии некой глобальной цели, роль которой в эпоху СССР выполняла идеология коммунизма.

"25 лет, которые прошли после развала Советского Союза, показали, что тогда у людей была надежда, они стремились к чему-то, верили, что дети будут жить лучше, а сегодня такой надежды нет, потому что нет будущего внутри страны и в мире", – сказала Мадина Тлостанова.

Организаторы форума подчеркивают, что исследования постсоветского пространства и государств бывшего социалистического блока не только носят историческую ценность, но и позволяют проанализировать ошибки, допущенные в недавнем прошлом, и таким образом избежать повторения их в будущем.