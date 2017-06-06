Кандидатом в мэры Пярну от Партии реформ стал депутат Рийгикогу Тоомас Кивимяги

"Тоомас Кивимяги является сильным мэром для города Пярну. Он доказал это, руководя Пярну в самые трудные времена, – сказал председатель Партии реформ Ханно Певкур. – Результат был замечательный – удалось восстановить доброе имя города, привести в порядок его бухгалтерию, повысить активность культурной жизни и сформировать сильный потенциал для инвестиций".

По словам Певкура, целью Партии реформ в городе Пярну является победа на местных выборах в октябре этого года и переход к управлению городом. "Наш план состоит в том, чтобы сделать жилую среду города Пярну еще лучше и безопаснее, чем сегодня. Наша цель — выиграть выборы и получить в городском собрании 13 мест", – сказал Кивимяги.

Как отметил кандидат в мэры от реформистов, партия хочет увеличить долю инвестиций в городском бюджете, чтобы уже через несколько лет в распоряжении горожан был самый современный во всей Эстонии бассейн, сцена в районе Валликяэр, обновленные детские сады и многие километры новых велодорожек.

Кивимяги с 1993 по 2009 годы был уездным старейшиной Пярну. С 19 ноября 2009 года по 30 марта 2015 года был мэром Пярну.