Политолог: команда Трампа не ставит целью улучшить отношения с Москвой

Аамерикано-российский политолог Николай Злобин на днях представил в Москве книгу "Кто есть кто в команде Трампа", посвященную американскому президенту и его команде, передает "Актуальная камера".

По мнению Николая Злобина, если сам Трамп говорит о нормализации российско-американских отношений, то его окружение настроено в отношении России резко негативно.

"Та команда, которая сегодня сформировалась у Трампа, объективно отражает мейнстрим американской элиты в отношении России. Очень негативный. Задача команды – не улучшить отношения с Россией, а скорее, не допустить импичмента президента. Поэтому как они будут себя вести – достаточно прогнозируемо", – сказал политолог, президент Центра глобальных интересов (США) Николай Злобин.

Идти на уступки Москве Трампу невыгодно, уверен политолог. А вот Москве – не принесет пользы импичмент Трампа.

"Если реализуется сценарий некоторых американских политтехнологов и политиков о возможном импичменте Трампа, то президентом станет Майк Пенс. Судя по тому, что он говорил, думал и писал о России, мало никому не покажется. На дебатах, я напомню, не Трамп, а именно Майкл Пенс в этих президентских дебатах назвал Путина "маленьким политическим шулером", – отметил Николай Злобин.

В книге собрана информация о более чем 200 сотрудниках Дональда Трампа. Лишь нескольких из них, по мнению Николая Злобина, можно назвать сторонниками укрепления отношений с Москвой.